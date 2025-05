Viale Testi Sosta a pagamento intorno alla M5

Le nuove regole della sosta su strada abbracciano, ora, un’arteria decisamente calda non solo o non tanto per i milanesi ma anche e soprattutto per i pendolari, per tutti coloro che vengono a lavorare a Milano dall’hinterland o da altre province: viale Fulvio Testi. Il Comune ha infatti pubblicato l’ordinanza con la quale viene "istituita la sosta a pagamento per qualsiasi veicolo, dalle 8 alle 19 dei giorni feriali" anche nella parte del viale immediatamente a ridosso della stazione Zara della Metropolitana 5. Tariffa oraria di 1,20 euro. Una svolta alla quale concorrono due fattori, nessuno dei quali recente. L’estensione dell’orario di pagamento della sosta in periferia o, meglio, al di fuori della cerchia percorsa dalla filovia 90-91, è stata varata dall’amministrazione di Palazzo Marino già a novembre del 2023 e sta via via entrando in vigore anche nelle aree più periferiche, in quelle che di fatto funzionano da aree di interscambio. Il secondo fattore all’origine dell’ordinanza è, come detto, la presenza della stazione della metropolitana, in questo caso, per quanto riguarda il tratto di viale Testi interessato dal provvedimento, conta la vicinanza alla stazione Zara della M5. A proposito di metropolitane e trasporto pubblico, Regione Lombardia trasferirà 671 milioni di euro alle Agenzie del trasporto pubblico locale. Nello specifico, circa 666 milioni sono relativi al 2025, secondo costi standard e fabbisogni di mobilità, e 5 milioni sono destinati ai servizi nelle aree montane e a domanda debole per il 2026. All’Agenzia competente per Milano e hinterland nonché per Monza, Lodi, Pavia e relative province sono destinati 437,4 milioni.

Giambattista Anastasio