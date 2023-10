Viale Certosa, scontro fra due auto: caccia al pirata e a due passeggeri. Quattro persone ferite e ricoverate

Si cercano tre pirati della strada, omissori di soccorso coinvolti in un incidente successo ieri, alla prime luci dell’alba, pochi minuti dopo le 5, in zona viale Certosa. Le indagini dei vigili, due le pattuglie intervenute sul posto per i soccorsi e per chiudere la strada stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica esatta dello scontro. Il bilancio è di 4 feriti, due persone sono state portate in codice giallo al Fatebenefratelli e due in codice verde al Sacco.

Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’impianto semaforico di via Ludovico di Breme tra una Renault Clio e una Giulietta Alfa Romeo. A quell’ora il semaforo era spento, la precedenza - ricostruiscono i vigili - era della Clio. Da una prima ipotesi il conducente dell’Alfa non avrebbe rispettato la norma della precedenza e svoltando sulla sinistra si sarebbe schiantato con la Clio. A quel punto il conducente dell’auto e i due passeggeri sarebbero usciti dal mezzo che ha riportato comunque parecchi danni, si sarebbero avvicinati alla Clio, che fra le due auto ha avuto la peggio, e poi resisi conto di quanto avevano causato e che nell’auto c’erano feriti, sarebbero fuggiti senza chiamare i soccorsi.

Sulla Giulietta viaggiavano tre persone presumibilmente extracomunitari. I vigili stanno accertando se l’auto fosse rubata, nella serata di ieri non erano ancora stati identificati, non si erano presentati al comando dei vigili. Probabilmente uscivano da una discoteca nel quartiere e forse, ipotizzano i vigili, erano ubriachi. I quattro passeggeri della Clio sono, invece, stati soccorsi da tre ambulanze, si tratta di 2 uomini di 63 e 53 anni ricoverati al Fatebenefratelli, due in codice verde al Sacco un 51 enne e altro 62 anni. Sull’impianto semaforico sono posizionate delle telecamare che hanno ripreso lo schianto. I vigili sono al lavoro per visionare i video, stabilire la dinamica e, di conseguenza la responsabilità di chi era alla guida.