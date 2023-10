Pavia, Roberto Spanu morto a 45 anni nello scontro tra un’auto e il suo scooter

Pavia, 28 ottobre 2023 - Ora viveva a Cura Carpigano, ma era cresciuto al quartiere Vallone, avendo abitato a lungo proprio a poche centinaia di metri dall'incrocio a Città Giardino dove oggi ha tragicamente perso la vita. Roberto Spanu, 45enne operaio, era in sella al suo scooter e pare provenisse da via Ferrini quando all'incrocio con le vie Parco Vecchio e San Paolo ha urtato contro la Fiat 500, che proveniva dall'opposta direzione di marcia e doveva svoltare a sinistra. Questa almeno sarebbe la prima sommaria ricostruzione della dinamica che però è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale del Comune di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi. L'incidente è successo verso le 11 e il traffico all'incrocio semaforico è rimasto a lungo bloccato pima per i soccorsi e poi per i rilievi.

Dopo l'urto contro l'auto lo scooter è finito a terra e il 45enne ha riportato ferite gravissime. Intervenuti i soccorsi sanitari con ambulanza e auto medica, il ferito, trovato già privo di conoscenza, è stato rianimato sul posto e trasporato in codice rosso al Policlinico San Matteo, dove però i medici si sono dovuti arrendere e constatare il decesso.

Forse il suo scooter è stato riconosciuto sul posto dell'incidente da qualcuno che abita nella zona e conosceva la vittima, con la notizia prima dello scontro e poi della morte che si è in breve diffusa su alcuni gruppi social locali, con messaggi di cordoglio da parte di tanti amici.