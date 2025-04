Via Tofano, Torre C verso la demolizione

Procedono i lavori sui palazzi comunali di via Tofano 5, a Quinto Romano. Da ottobre 2024 è in corso la demolizione della terza torre, la Torre C, a cominciare dalla rimozione dei pannelli prefabbricati esterni e dell’isolamento dei solai. Ultimata questa fase, si procederà alla ricostruzione della struttura.

In parallelo proseguono le attività di ricostruzione delle Torri A e B, a seguito di un intervento di demolizione, già eseguito, analogo a quello in atto per la Torre C. Terminati i lavori, l’offerta abitativa del complesso risulterà ampliata nel numero e nella tipologia di case proposte, che aumenteranno di 30 unità. Le tre torri, che si svilupperanno ognuna su 10 piani, arriveranno ad ospitare 180 alloggi – 60 per edificio – da destinare ai Servizi abitativi pubblici e 10 alloggi al piano terra saranno destinati ai Servizi abitativi sociali. I lavori sulla Torre C – del valore di 16 milioni di euro – sono cofinanziati da fondi del Piano Nazionale Complementare al Pnrr. Mm Spa è la stazione appaltante, nonché incaricata di tutti i servizi di progettazione, ingegneria e architettura dell’intervento. "In via Tofano 5 sta prendendo forma un progetto di edilizia residenziale pubblica davvero importante per Milano", dice l’assessore all’Edilizia residenziale pubblica Fabio Bottero.

L’operazione sulle Torri A e B – avviata con la demolizione a giugno 2021 – è realizzata grazie al finanziamento del ministero delle Infrastrutture, della Regione Lombardia e del Comune (valore di circa 29 milioni di euro).