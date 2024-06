Lite e caos in via San Vito, ubriaco in auto travolge 5 ragazzi che si aggrappano alla macchina: il video

Prima la lite sfociata in aggressione per motivi ancora da chiarire, tra un ragazzo e un gruppo di 7-8 giovani. Poi il primo, lievemente ferito, sale in auto insieme alla fidanzata e durante la fuga travolge 5 ragazzi (alcuni si sarebbero aggrappati all'auto verosimilmente per bloccarne la marcia) colpisce 8 auto parcheggiate e il dehor di un locale. È successo nella notte all'1.30 in pieno centro, tra via San Vito e via Torino.

Alcuni frame dell'assalto all'auto e la fuga urtando i veicoli parcheggiati

Il conducente del veicolo viene subito fermato da una Volante della polizia di Stato in via Torino all'altezza del civico 68. Nel frattempo i ragazzi investiti, tutti italiani, vengono soccorsi in strada dal 118: un 17enne finisce in codice giallo al Policlinico, così come un 24enne. Un 18enne in verde al Fatebenefratelli e così anche un 19enne. Nel gruppo anche una ragazza di 23 anni, accompagnata in codice verde al Pini. La ragazza e il 24enne risultano avere precedenti.

In ospedale anche il conducente dell'auto, italiano nato in Svizzera, portato in codice verde al San Paolo per le botte ricevute durante il diverbio prima che salisse in auto. Sottoposto all'alcol test, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Soccorsa pure la fidanzata.