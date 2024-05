Violenta rissa a City Life: sei ragazzini seminano il panico con un machete e una pistola

Milano, 31 maggio 2024 – Momenti di panico, questo pomeriggio a Milano. Poco dopo le 17.30 sei ragazzini hanno dato vita a una violenta rissa nel centro commerciale di Citylife, armati anche di pistola e di un machete.

La segnalazione al 112 è arrivata alle 17.45, sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno bloccato tutti i coinvolti e sequestrato le armi. La pistola si è rivelata una scacciacani. I militari sono al lavoro per identificare i sei ragazzi. Tre di loro, tutti minorenni, avevano i documenti mentre i restanti sono stati accompagnati in caserma per il fotosegnalamento. Al vaglio anche i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire quanto successo. Solo uno dei tre minorenni, per una leggera ferita a un dito è stato accompagnato in codice verde all'ospedale pediatrico Buzzi.