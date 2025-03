Via Emilia Romagna, partono i lavori per il nuovo skatepark

Lavori al via allo "Skatepark" di via Emilia Romagna, in arrivo un prefabbricato street style, ospiterà un locale deposito e un bagno autopulente. Struttura di servizio, ma con grafica esterna colorata e appeal in sintonia con struttura e giovani utenti. Le imprese sono all’opera. Nei prossimi giorni saranno eseguiti in sequenza scavi, rimozione della sovrastruttura stradale, fondazione in calcestruzzo armato e allacciamenti alle reti idriche, fognarie ed elettriche per la posa della struttura prefabbricata. Per permettere l’intervento e per tutta la durata dei lavori, è stato istituito il divieto di sosta in via Emilia-Romagna a ovest dell’area feste e, sempre per tutta la durata dell’intervento, non sarà possibile utilizzare l’ingresso est dello skatepark stesso. Lavori di primavera, e alle spalle il ricordo dei vandalismi di Capodanno, quando l’impianto fu danneggiato da un gruppo di giovanissimi immortalato dalle telecamere. Tutti ammisero le loro responsabilità. M.A.