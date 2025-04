In via Comune Antico, tra bivacchi e insicurezza: “E son sparite le botteghe”

Milano – Via Comune Antico, cuore del borgo di Greco. Crocevia tra risorse e problemi difficili da risolvere. Come denuncia Stefano Mormile, che ha sempre vissuto nel quartiere, e in questa via ha ancora casa. “La zona, negli anni, è senza dubbio peggiorata – sospira –. La vedo più degradata”. Perché? Mormile punta il dito contro l’ondata recente di immigrati, diversa da quella del passato. “Prima, anni fa, mai avuto problemi – dice –. Gli immigrati si sono ben integrati. Con le nuove generazioni è diverso, manca educazione, manca il rispetto, manca soprattutto l’integrazione reale tra i cittadini e i nuovi migranti”.

Troppo spesso bivacchi in strada - denuncia - movimenti sospetti e gente che sale sul bus senza pagare. La sera? “Le poche volte che esco, causa bivacchi non si può quasi passare...”. Eppure, il quartiere ha notevoli potenzialità: “I trasporti funzionano, la vivibilità qui era alta, c’erano le botteghe”. Oggi? “Servirebbero anzitutto più controlli. E molte attività, bar, osterie e botteghe nel tempo sono sparite. Una volta mi piaceva passeggiare per questa strada, oggi non sono rimaste vetrine”.