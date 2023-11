Incidente in via Cernaia a Milano, donna travolta da furgone sulle strisce pedonali: è grave

Milano, 6 novembre 2023 – Un altro pedone investito a Milano. E' successo alle 17 in via Cernaia all'angolo con via Montebello, in zona Brera: una donna di 69 anni è stata presa in pieno da un furgone Ford transit mentre attraversava la strada. Immediatamente soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Carlo.

La dinamica è ancora da accertare ma, stando ai primi rilievi della polizia locale, il mezzo stava percorrendo via Montebello provenendo da via San Marco, verso corso di Porta Nuova, quando ha investito la donna che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all'altezza di via Cernaia.

Quello di oggi pomeriggio è l’ennesimo investimento di pedone sulle strisce a Milano. Il 22 ottobre scorso un ragazzo di 26 anni è stato travolto da un’automobile mentre stava attraversando la strada in via della Chiesa Rossa. Un impatto violentissimo che ha sbalzato il giovane a 18 metri di distanza.