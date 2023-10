Piazzale Tripoli, pedone investito da taxi mentre attraversa sulle strisce: 25enne grave

Milano, 22 ottobre 2023 – Ancora un pedone investito a Milano. L’ultimo incidente in ordine di tempo è avvenuto questa notte, pochi minuti prima della 22, in piazzale Tripoli. Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo di 25 anni che veniva dal viale Ergisto Bezzi ad angolo con via Sardegna, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è arrivato un taxi che viaggiava sulla corsia riservata.

L’impatto è stato tremendo, tanto che il giovane ha sfondato il parabrezza dell’auto bianca. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Areu con due automediche e un’ambulanza. Il 25enne è stato portato all’ospedale Niguarda in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto per i rilievi anche gli uomini della polizia locale che ora dovranno ricostruire l'esatta dinamica.