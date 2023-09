Via alla nuova pista ciclabile. In bici fino a piazza Tricolore

e Massimiliano Mingoia

Partiranno lunedì 25 settembre i lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclabile che si snoderà da corso Monforte e piazza San Babila fino a piazza Tricolore. "Gli interventi – ha fatto sapere ieri il Comune in una nota – saranno articolati in tre fasi. Le prime due, la cui conclusione è prevista per il 29 settembre, prevedono la realizzazione di una segnaletica orizzontale e la posa di cordoli larghi 50 centimetri e alti 17. In particolare, la prima fase partirà all’altezza di via Conservatorio per proseguire fino a piazza San Babila e poi fino a via Cino del Duca". "La seconda procederà, invece, sino a via Visconti di Modrone", mentre la terza ed ultima fase, "effettuata al termine di interventi di manutenzione stradale, si concluderà nel mese di ottobre e prevede la realizzazione della pista ciclabile da via Donizetti a piazza Tricolore, poi fino a via Conservatorio. La pista ciclabile verrà realizzata su entrambi lati della via (ad eccezione del tratto fra Donizetti e Visconti di Modrone), con una larghezza che varierà in funzione della carreggiata da 1,5 a 2,9 metri, per una lunghezza complessiva di circa 900 metri. I lavori saranno eseguiti negli orari notturni, tra le 20 e le 5 del mattino". Riassumendo, il nuovo percorso per le due ruote unirà corso Monforte, piazza Tricolore, via Donizetti, viale Bianca Maria, viale Majno e via San Damiano.

"La pista ciclabile di corso Monforte – dichiara Arianna Censi, assessora comunale alla Mobilità – è un’infrastruttura strategica importante, che si inserisce nel più ampio lavoro di trasformazione urbanistica che si sta portando avanti in quell’area per aumentare gli spazi dedicati ai ciclisti e alle cicliste. Un altro intervento che va nella direzione di rendere Milano sempre più una città che, con coraggio, investe e promuove la mobilità sostenibile. Le nostre forze e il nostro impegno sono indirizzati nel solo e unico tentativo di rendere le nostre strade e le piazze luoghi sicuri da attraversare e vivere, per i nostri cittadini e cittadine".

E, a proposito di mobilità dolce, oggi pomeriggio alle 18.45 sono previsti quattro flash mob in altrettanti punti della Cerchia dei Bastioni per protestare contro la lunga serie di morti sulle strada e chiedere, quindi, interventi di mitigazione del traffico, a partire dall’estensione delle zone con limite di velocità fissato a 30 chilometri orari. L’ultimo caso si è verificato soltanto lunedì, tre giorni fa, quando una 75enne è stata investita da un mezzo dell’Amsa e ha perso la vita.