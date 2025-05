Coltello in pugno rapina la farmacia

Con il volto coperto e armato di un coltello, un uomo è entrato, giovedì mattina, nella farmacia comunale di via Marzabotto, minacciando gli impiegati per farsi consegnare i soldi in cassa e quelli nella cassaforte. Dopo aver preso 1.500 euro, il rapinatore è uscito di corsa, raggiungendo il complice che lo aspettava fuori al volante di un’auto con il motore acceso. I due sono poi scappati, facendo perdere le proprie tracce. I farmacisti hanno subito contattato i carabinieri che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili.

"Si tratta del terzo caso in pochi mesi – fanno sapere al Comune –: a marzo la stessa farmacia ha subìto un furto nella notte, ad aprile un uomo armato di coltello si è introdotto anche nella Farmacia 2 di via Don Minzoni e altri episodi sono avvenuti in orario notturno anche in altre farmacie di Buccinasco. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine – dichiara l’Amministrazione – già impegnate nelle indagini. I carabinieri hanno a disposizione le immagini delle telecamere e le testimonianze dei presenti. Esprimiamo vicinanza e solidarietà al personale della farmacia e ai cittadini presenti al momento della rapina. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, solo tanto spavento".

Francesca Grillo