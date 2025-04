Via alla Giornata dello sport. In cammino verso l’inclusione

Un passo verso la pace e l’inclusione, il Comune celebra domenica la Giornata internazionale dello sport. L’evento vedrà la partecipazione delle realtà sportive del territorio e si inserisce nel progetto "Italia dei Giochi" promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026 in collaborazione con il Coni e il Cip. La manifestazione avrà inizio alle ore 10.30 in piazza Foglia con la firma del "Manifesto dello sportivo", un documento simbolico che raccoglie i valori cardine dello sport come la pace, l’inclusione, il rispetto, il fair play, il benessere e l’impegno per un futuro migliore. Il Manifesto sarà firmato pubblicamente dalle associazioni sportive locali e dall’amministrazione comunale. A seguire, è in programma una marcia sportiva aperta a tutti. "Siamo orgogliosi di celebrare questa giornata che rappresenta per noi un’occasione unica di coinvolgere la comunità e promuovere i valori positivi dello sport - spiega la vicesindaca Maria Laura Guido -. Con questa iniziativa vogliamo dare un messaggio forte di pace e inclusione". Nel corso della manifestazione si terrà anche il passaggio del testimone dall’atleta più anziano della città, il ciclista Marino Vigna - medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma 1960 - all’atleta più giovane, come segno di continuità e di impegno nei confronti delle generazioni future. Mas.Sag.