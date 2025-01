Via al servizio civile nel volontariato

È tempo di servizio civile universale. Le associazioni di primo soccorso della Sos Novate e della Misericordia di Arese, propongono ai giovani di avvicinarsi al mondo del volontariato. I requisiti sono di avere tra i 18 e i 28 anni e la durata del servizio civile universale è di dodici mesi, con un impiego settimanale di 25 ore, con una retribuzione mensile di 507,30 euro. Per quanto riguarda la Sos Novate è possibile chiamare lo 02-3544744 oppure scrivere una mail a vicepresidente@sosnovate.it Per la Misericordia di Arese chi desidera svolgere il servizio civile può scegliere tra i progetti pubblicati sul sito e presentare la domanda. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 02-9385536 o scrivere a serviziocivile@misericordiadiarese.it

Davide Falco