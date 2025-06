Organismo regionale di controllo. Canzio confermato alla presidenza

Giovanni Canzio sarà riconfermato alla presidenza dell’Organismo Regionale per le Attività di Controllo (ORAC) della Regione Lombardia. Così è stato deciso ieri nel corso della seduta della Giunta. In particolare, è stato il governatore leghista Attilio Fontana a voler rinnovare l’incarico a Canzio, già primo presidente emerito della Corte di Cassazione nonché presidente della Corte di Appello di Milano. Formalmente l’esecutivo ha approvato la delibera che indica i componenti dell’Organismo di controllo e designa (non nomina ancora) Canzio alla presidenza. "L’atto – si precisa nella nota diramata ieri – tiene conto anche delle indicazioni delle minoranze consiliari. E sarà ora trasmesso proprio al Consiglio regionale". Oltre alla conferma e alla designazione di Canzio nella carica di presidente, ecco la nomina di Mario Forchetti, Saveria Morello, Alessandro Bernasconi, Domenico Leandro Minervini, Valeria De Cicco, Nazzareno Giovannelli, Giacomo Andreazza e Stefano Bignamini.

In uno degli ultimi report che per statuto è chiamato a redigere, per l’esattezza quello illustrato proprio nei giorni scorsi in Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale, l’ORAC aveva affrontato il tema delle listea d’attesa in sanità dando alla Regione un decalogo di raccomadazioni: attaccare le liste d’attesa agendo non solo in emergenza (cioè acquistando più prestazioni dai fornitori privati e pagando più straordinari al lavoratori pubblici per abbattere gli arretrati), ma anche sul lungo periodo, sulle cause che le determinano. E imporre obblighi ai privati contrattualizzati.

Gi.An.