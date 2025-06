La scommessa vinta. Anteprima d’Estate. Oltre 200mila visitatori: "Orgoglio artigiano"

Oltre 200.000 visitatori in cinque giorni. Promossa dal pubblico la prima edizione di Anteprima d’Estate, innovativo format organizzato da Artigiano in Fiera che si è chiuso domenica sera a Fiera Milano Rho. La manifestazione dedicata al mondo dell’artigianato italiano e internazionale, ha portato nei quattro padiglioni 830 artigiani di 50 Paesi, un viaggio multisensiorale declinato in versione estiva. Un successo di pubblico, tant’è che è già stata annunciata la data della prossima edizione, dal 29 maggio al 2 giugno 2026.

"Siamo profondamente grati per lo spettacolo vissuto in questi giorni, tutt’altro che scontato, come molte imprese partecipanti hanno giustamente sottolineato – spiega Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere S.p.A. e ideatore di Artigiano in Fiera –. Anteprima d’estate ha messo in scena una comunità di donne e uomini capaci di raccontare la propria umanità attraverso il lavoro. Abbiamo portato a Milano una nuova visione dell’artigianato, capace di anticipare l’atmosfera delle vacanze e valorizzare il lavoro di qualità degli artigiani. È stata una partenza molto positiva: un evento che ha saputo rispondere alla crescente richiesta, sia da parte degli espositori sia del pubblico, di un ulteriore momento di incontro con le eccellenze artigianali provenienti da tutto il mondo". Scommessa vinta per Artigiano in Fiera che da 30 anni offre una vetrina privilegiata a migliaia di piccole e micro imprese e che anche in questa versione estiva ha saputo attrarre 200 nuovi artigiani che hanno trovato in questo format un’opportunità per raccontare la loro storia, per mettere in mostra i loro prodotti unici, per fare comunità proprio come nello spirito della kermesse.

"Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questa prima edizione. Gli artigiani ancora una volta hanno dimostrato fiducia e affetto per la nostra manifestazione e il pubblico con entusiasmo ha seguito e partecipato a questo nuovo format estivo", conclude Intiglietta, deus ex machina della manifestazione, certo che Anteprima d’estate "si appresta a diventare un nuovo appuntamento irrinunciabile nel calendario milanese". Oltre alle date della seconda edizione, sono state annunciate anche quelle della classica versione invernale, Artigiano in Fiera torna dal 6 al 14 dicembre 2025.