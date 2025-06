Valzer nella Giunta. Si dimette De Flaviis: "Ragioni personali"

La giunta comunale di centrosinistra di Bollate perde un’assessore. Nelle scorse ore Ida De Flaviis, assessore allo Sport, tempo libero e politiche educative ha rassegnato le dimissioni. Nessun problema politico all’interno dell’esecutivo, la decisione è motivata da ragioni personali e dalla volontà di intraprendere nuove esperienze professionali. "Dopo un percorso intenso e significativo – ha spiegato la De Flaviis – ho deciso di concludere il mio incarico. È stata una scelta ponderata, legata a motivazioni personali e alla possibilità di affrontare nuove sfide professionali. Desidero ringraziare il sindaco, i colleghi di giunta, gli uffici comunali e tutti coloro che, in questi anni, hanno collaborato con me con passione e dedizione". Il sindaco non ha ancora deciso chi prenderà il suo posto, nel frattempo ha ringraziato l’assessore dimissionario, "per il lavoro svolto in questi anni con grande passione, senso del dovere e responsabilità. Ha interpretato il suo ruolo con impegno e sensibilità".

Roberta Rampini