Veronica Lario su Silvio Berlusconi: “Soffre e ce la mette tutta”

Milano, 13 maggio 2023 – Silvio Berlusconi "sta male, soffre, ma ce la mette tutta”. Sono le parole di Veronica Lario a chi le chiede quali siano le reali condizioni del leader di Forza Italia, suo ex marito, ricoverato dal 5 aprile al San Raffaele di Milano per una leucemia mielomonocitica cronica.

Fermata dai giornalisti al convegno di Più Europa in corso a Palazzo delle Stelline sui temi del lavoro e della politica economica, non dice altro. Alla domanda se “è andata a trovarlo”, si limita a dire: “È una domanda molto personale, preferirei non rispondere”.

Ieri, a Brescia per la campagna elettorale per le amministrative, in appoggio al centrodestra e a Fabio Rolfi candidato sindaco, ha parlato dell’ex premier anche Matteo Salvini, a Brescia “Un leone”, lo ha definito. “Mi fa orgoglioso di questa comunità, è un grande italiano e un grande amico e uomo”.

E proprio in vista delle elezioni, dopo la convention di Forza Italia dello scorso weekend, Berlusconi ha fatto un altro video messaggio. Nel filmato, pubblicato sui social il leader di Forza Italia si rivolge agli elettori: “Sono ancora purtroppo al San Raffalele ma per voi ho messo anche questa mattina giacca e camicia - afferma -. Mi permetto di disturbarvi ancora per ricordarvi che domenica e lunedì si svolgeranno le elezioni amministrative per i sindaci e amministratori in 700 comuni”. “Vorrei ricordare a tutti i nostri cittadini il dovere di andare a votare perché chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro del suo comune e della sua città”, prosegue ancora rivolgendosi “a tutti gli elettori di FI ma anche a tutti gli elettori degli altri partiti della maggioranza di governo attuale” perché, afferma “questo voto alle amministrative può incidere anche sul peso del nostro Governo”. Berlusconi saluta poi con l'auspicio di uscire presto dall'ospedale. “Vi abbraccio tutti, spero di uscire presto da qui, andate a votare”, afferma.

Nel frattempo, in ospedale, continuano le visite. Sempre ieri sono andati a trovare l’ex premieril fratello Paolo, la figlia Barbara e anche Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset e suo storico amico.