Venti studenti spagnoli ospiti all’istituto Argentia

Da Salamanca, Valencia e Murcia a Gorgonzola, studenti spagnoli in visita all’istituto Argentia per una settimana nell’ambito di un percorso Erasmus. Ospiti di famiglie sono arrivati l’altra sera, e parteciperanno, sino a fine settimana, a percorsi e attività sui temi dell’intercultura, dell’ecologia e dell’ambiente e della digitalizzazione. Il primo incontro ufficiale, l’altra mattina, con la sindaca Ilaria Scaccabarozzi e con gli assessori all’Ambiente e alla Cultura. Non un semplice benvenuto, ma un momento di conoscenza della città ospitante, del sistema educativo e scolastico, di alcune delle principali attività in corso. Aria d’Europa, dunque, nell’istituto scolastico di via Adda. Gli ospiti dalla penisola iberica sono 18, hanno fra i 15 e i 18 anni e sono accompagnati da un gruppo di insegnanti. "Il nostro istituto - spiega per la scuola il docente Angelo Azzilonna - partecipa a un percorso Erasmus plus, già articolatosi, nei mesi scorsi, in altre iniziative. Questa ha obiettivi importanti: scambiarsi conoscenze e informazioni sui sistemi educativi, partecipare a laboratori e workshop condivisi. Abbattere, o quantomeno ridurre, delle distanze. Un’esperienza importante per gli studenti in visita, ma estremamente arricchente anche per i nostri". E così Ilaria Scaccabarozzi: "Una bella occasione per tutti loro di crescita e arricchimento formativo e culturale. E l’opportunità di sentirsi concretamente europei".

Monica Autunno