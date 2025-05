Quartiere Tessera: ancora nessuna risposta da Aler

La proposta è stata inoltrata da decine di cittadini ad Aler, che gestisce il quartiere Tessera, il più popoloso di Cesano con circa 3mila abitanti. Una lettera, con raccolta firme, per chiedere di istituire la figura del "custode di quartiere" e di nominare come referente Sara Todaro, punto di riferimento del Tessera ormai da anni, portavoce delle problematiche dei residenti nelle sedi amministrative e istituzionali. Todaro ha espresso la sua disponibilità nel portare avanti le istanze dei cittadini e di fare da collegamento con Aler, ma l’Azienda non ha mai risposto alle lettere e alle richieste dei residenti che si sentono "abbandonati e trascurati - parlano gli abitanti del Tessera - Sono tante le criticità da affrontare in questa zona e avere un punto di riferimento come Sara è utile sia per noi che per Aler, ma l’azienda neanche ci risponde, ormai da mesi".

"Il mio impegno sarebbe di seguire da vicino le questioni del quartiere, come ho sempre fatto – dice Todaro – un aiuto ai residenti, soprattutto anziani e fragili, ma anche una possibilità per Aler che, tuttavia, sembra non cogliere. Aspettiamo la risposta, di accoglimento o rifiuto, alla richiesta di un intero quartiere che merita attenzione e cura".

Francesca Grillo