Vendita o affitto di appartamenti. Informazioni ai proprietari allo Sportello immobiliare civico

Suggerimenti pratici sulla vendibilità di beni immobiliari, cenni sulla legislazione corrente, documentazione da predisporre prima di iniziare una vendita. Sono esempi pratici della consulenza gratuita che si può ottenere allo Sportello immobiliare civico (S.I.C.), il servizio per i proprietari di alloggi aperto all’interno del Comune che nasce da un’idea scaturita dal tavolo del lavoro a cui Fiaip (la federazione degli agenti immobiliari) e che ora entrerà anche nel tavolo Abitare.

Quella che viene svolta da operatori preparati non è un’attività di ricerca come avviene nelle agenzie: qui il cittadino può ricevere informazioni sulla vendita o l’affitto di immobili, anche di carattere tecnico/procedurale. "Sono particolarmente orgoglioso di questa collaborazione virtuosa, già attiva a Concorezzo e Ornago). Gli agenti immobiliari Fiaip, attraverso il S.I.C. metteranno a disposizione la loro competenza nel mercato immobiliare di riferimento. Il servizio a titolo gratuito punta a supportare i cinisellesi, per orientarli nei meandri della burocrazia prima di decidere se vendere/locare un immobile - spiega Giuseppe Corapi, delegato allo sportello -. Si tratta di un esempio concreto di come la sinergia tra pubblico e privato possa generare e restituire valore aggiunto alla comunità. Sono convinto che il S.I.C. possa diventare, nel territorio, un punto di riferimento".

In cantiere ci sono anche nuovi progetti e sviluppi del nuovo servizio cittadino. Gli operatori dello sportello immobiliare civico sono presenti in vicolo del Gallo 10, sede del settore Welfare e Politiche abitative del Comune di Cinisello Balsamo, il secondo e il quarto giovedì del mese, dalle 14.45 alle 16.45. La.La.