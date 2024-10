Vendita biglietti Olimpiadi Milano-Cortina: ecco i prezzi e le informazioni

Milano – Si apre ufficialmente la vendita dei biglietti per Milano-Cortina. Per i Giochi Olimpici invernali (6-22 febbraio 2026) - apprende l'Ansa - i prezzi partiranno da 30 euro, oltre il 20% sarà sotto i 40 e più della metà (57%) sarà inferiore ai 100 euro. I biglietti per le gare saranno in vendita da febbraio, da oggi è possibile registrarsi alla piattaforma ticketing ufficiale (tickets.milanocortina2026.org), per garantirsi una finestra temporale prioritaria per acquistare un biglietto nella prima fase di vendita. Attraverso un sorteggio verrà stabilito quando sarà il turno d'acquisto di ciascun utente.

“Iscrivendosi - ha reso poi noto la Fondazione Milano-Cortina -, si avrà la possibilità di essere tra i primi ad accedere alla fase di vendita e scegliere quali sessioni vedere e le migliori categorie di biglietto tra quelle disponibili. Inoltre, si avrà l'occasione di rimanere sempre aggiornati sul mondo di Milano Cortina 2026, grazie a Fan26, la Digital Community del Comitato Organizzatore". La registrazione per accedere poi all'acquisto dal prossimo febbraio è libera e non è vincolante.

Per i Giochi Paralimpici (6-15 marzo 2026) il costo dei biglietti parte da 10 euro per i ragazzi under 14, con più di 200 mila biglietti (circa l'89% a disposizione) disponibili a meno di 35 euro. "L'esperienza acquisita negli anni dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), dai Comitati Organizzatori delle più recenti edizioni dei Giochi si legge nella nota -, e il confronto con gli altri grandi eventi del panorama internazionale hanno permesso di definire dei prezzi adeguati al mercato della domanda e dell'offerta. Il Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 ha integrato una strategia diversificata e inclusiva con l'obiettivo di permettere a tutti gli appassionati di assistere dal vivo allo spettacolo dei Giochi”.

La vendita al pubblico dei biglietti per le Olimpiadi inizierà a febbraio 2025 e quella per le Paralimpiadi a marzo 2025, ma il processo mondiale di registrazione è dunque già aperto. Per essere certi di assicurarsi le gare preferite "è necessario registrarsi sulla piattaforma Ticketing già ora e comunque entro metà gennaio 2025. In questo modo, si parteciperà al sorteggio per conoscere la propria finestra temporale in cui prenotare il proprio turno per comprare i biglietti Olimpici. Chi comincerà a pianificare già ora la propria esperienza a Milano Cortina 2026 e acquisterà i biglietti entro maggio 2025, infatti, troverà ulteriori offerte grazie ai prezzi speciali Early Bird per alcune sessioni specifiche”. Nel caso delle Paralimpiadi non è necessario iscriversi ad alcun meccanismo di sorteggio ma, a partire da marzo 2025, quando sarà possibile acquistare i biglietti Paralimpici al pubblico, sarà sufficiente collegarsi al portale Ticketing. Da aprile 2025 poi, sarà aperta la vendita libera sia dei biglietti Olimpici sia di quelli Paralimpici, senza un ulteriore sorteggio né turni d'acquisto predefiniti.