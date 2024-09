Olimpiadi Milano-Cortina, Giorgetti a Sondrio: i Giochi saranno una vetrina speciale per brand Valtellina

Sondrio - “Le prossime Olimpiadi Invernali saranno una vetrina speciale e un'opportunità unica per promuovere il brand Valtellina e il brand Italia”. Queste le parole del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, all'inaugurazione della nuova struttura della caserma Valtellina della Guardia di Finanza a Sondrio.

"Conosco sin da ragazzo e apprezzo molto questi territori, così come conosco bene e ammiro i suoi abitanti. Genti virtuosa, abituata a vivere e lavorare in un ambiente non certo semplice per la sua conformazione geografica, ma che proprio per questo ha sviluppato un forte carattere, una notevole intraprendenza insieme a una naturale attitudine all'impegno e al sacrificio. Gente che nel corso degli anni, se vi consentite una battuta, senza bisogno dell'intelligenza artificiale di cui oggi tutti parliamo, ha sviluppato una notevole intelligenza prima contadina, poi artigianale ma anche professionale, creditizia, industriale. E questo spiega il successo di tante iniziative imprenditoriali, l'eccellenza di diverse aziende valtellinesi e valchiovennasche e di prodotti tipici di questa terra", ha proseguito il ministro.