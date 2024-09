Le Olimpiadi invernali. Si cercano 5mila volontari

La Valtellina coinvolge i giovani in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella Sala Sozzani della Provincia di Sondrio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle attività del 2024 e 2025 relative al progetto "Milano Cortina 2026 nelle scuole – Valtellina", l’iniziativa promossa dall’Azienda di promozione e formazione della Valtellina (Apf Valtellina) che mira a coinvolgere la popolazione locale e in particolare gli studenti del territorio nel percorso verso i prossimi Giochi invernali.

Alla conferenza stampa hanno preso parte, tra gli altri, Elio Moretti, presidente del Consiglio di Amministrazione di Apf Valtellina, e Sergio Schena, membro del Consiglio di amministrazione di Fondazione Milano Cortina 2026. La mission del progetto rimane ispirare attraverso i valori fondanti dello sport. Gli obiettivi sono molteplici: accrescere l’orgoglio e il senso di appartenenza al territorio, aumentare la consapevolezza di ciò che accadrà nel 2026 e preparare i giovani a diventare protagonisti attivi dell’evento. Il programma prevede inoltre la promozione dei valori come fair play, impegno, coraggio, miglioramento personale e uguaglianza, in un percorso che stimola la crescita formativa, umana e professionale dei partecipanti. Dopo aver coinvolto, durante la scorsa primavera, oltre 2.500 studenti di tutta la provincia, riprendono con l’avvio del nuovo anno scolastico gli incontri con le scuole, che prevedono anche il contributo di una rete sempre più ampia di esperti e consulenti, affiancati da numerosi ospiti sportivi che condivideranno le loro esperienze personali con gli studenti. Grazie all’integrazione nella didattica di temi legati allo sport e ai valori Olimpici e Paralimpici, si prevede che questo approccio genererà un effetto moltiplicativo all’interno del contesto scolastico. Questi percorsi, avviati nell’ambito dell’Education programme Gen26 di Milano Cortina 2026, saranno legati ad alcuni degli eventi di maggior spicco della provincia, come la Valtellina Wine Trail e la Bormio Ski World Cup (in fase di definizione) e consentiranno così ai giovani studenti di vivere un’esperienza formativa a stretto contatto con la parte organizzativa dell’evento. In valle si cercano 5mila volontari. Confermata poi la sinergia con "Montagna 4.0".

Fulvio D’Eri