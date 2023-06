Vele Spiegate", Progetto Educativo per Ragazzi delle Scuole Medie di Rho"

I parchi urbani diventano luoghi d’incontro e aggregazione con laboratori sportivi, giochi e attività teatrali. È il progetto "Vele spiegate" per i ragazzi delle scuole medie di Rho promosso dagli educatori della Cooperativa lotta contro l’emarginazione, Intrecci e Comunità Nuova nei mesi di giugno e luglio. "I laboratori che proponiamo sono simili a quelli iniziati a febbraio in spazi chiusi, ora si vivranno all’aperto" - spiega Elena Iannizzi, responsabile del progetto. Gli appuntamenti gratuiti dedicati a ragazzi e ragazze dagli undici anni sono dalle 17 alle 19, il 21 giugno al Molinello Play Village e il 28 giugno al parco Pirandello. Il mercoledì è anche il giorno dedicato ai giochi e attività teatrali, dalle 17 alle 19: il 5 luglio al parco Magenta (Lucernate), il 12 luglio al parco Labriola, il 19 luglio al parchetto Dalmazia (Terrazzano), il 26 luglio al Parco Europa. "Sono contento che riparta l’educativa di strada per andare incontro ai ragazzi e agganciarli - commenta l’assessore ai Giovani Paolo Bianchi -. In estate gli spazi verdi sono frequentati per occasioni di gioco e socializzazione, è bene che ci siano presenze educative e adulti che possano aiutare a stare bene insieme". Ro.Ramp.