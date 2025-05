Cascina Pozzobonelli. Intesa per il restauro

Approvato lo schema contrattuale tra il Comune e la Sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano per regolare la concessione d’uso a titolo gratuito dell’immobile di proprietà comunale in viale Andrea Doria 2 denominato “Cascina Pozzobonelli – avanzi della Cappelletta e Portico” e della relativa area di pertinenza (660 metri quadrati). L’obiettivo finale è far eseguire i lavori di restauro e risanamento conservativo dell’immobile e dell’area di pertinenza. Il restauro delle superfici della Cascina Pozzobonelli prevede una spesa di 600 mila euro, si legge nella determina comunale.

M.Min.