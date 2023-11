Ibrahim morto annegato nel lago a Lecco, a Cinisello Balsamo un corteo per salutare il 13enne

Cinisello Balsamo (Milano) 19 novembre 2023 – La manifestazione è nata spontaneamente nel giro di un’ora. Punto di ritrovo: la chiesetta di Sant’Eusebio. “Perché oggi siamo qui insieme, come comunità. Oggi ci sentiamo parte dell’unica famiglia di Dio”, hanno spiegato insegnanti e parrocchiani. Amici, compagni di classe, professori, vecchie maestre, famigliari, amministrazione e residenti si sono incontrati per salutare Ibrahim Ben Bajjar, il 13enne annegato venerdì quando era andato a Lecco insieme ad altri amici, approfittando dello sciopero e della chiusura della sua scuola, la media Garcia Villas.

“Siamo qui uniti come comunità di scuole, di educatori, di quartiere. Siamo qui per prendere per mano amici e compagni”. Oltre che per sostenere la famiglia, straziata dal dolore. “Non abbiamo parole per questa disgrazia. Abbiamo fede, dobbiamo averla. Ringraziamo tutti per l’accoglienza, la partecipazione, per essere così numerosi insieme a noi”. Uno a uno abbracciano i genitori di Ibrahim, sostenuti dal figlio maggiore. “Non ci credo che Ibrahim non c’è più”, sospira la madre. Vengono distribuite candele e lumicini da tenere in mano e da mettere dentro i barattoli di vetro. “I compagni di classe di Ibrahim li accenderanno per illuminare questo momento così buio per tutti”. Si prega e si canta. “Questa notte non è più notte. Il buio risplende”.

Dietro alla famiglia di Ibrahim, centinaia di persone. Il corteo arriva fino ai palazzi dell’Aler, entra nel cancello e arriva fino al cortile. Per terra è stato disegnato un cuore col gessetto azzurro. “Guardaci da laggiù”, hanno scritto gli amici. Nel complesso popolare di Sant’Eusebio le note cambiano: le musiche e le preghiere sono quelle musulmane. Tutti vanno dai genitori ad abbracciarli. I compagni e i vicini in lacrime. C’è tutta la scuola, a cominciare dalla dirigente Olga Napoli. “Ci stringiamo attorno alla famiglia e al suo dolore. Ibrahim sarà ricordato sempre con tanto affetto e conserverà un posto speciale nel cuore di tutti noi”. C’è anche l’assessore Riccardo Visentin che porta il cordoglio dell’amministrazione. “Siamo sgomenti per questa tragedia”. In modo spontaneo è partita anche una raccolta fondi per sostenere la famiglia. “Qui da noi usa in questo modo – hanno spiegato le promotrici dell’iniziativa ai genitori dell’adolescente -. Quindi passerà una cassetta e chi vuole potrà dare un suo contributo”.