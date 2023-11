Lecco, Ibrahim è morto: il 13enne si era tuffato nel lago e non era più riemerso

Lecco, 18 novembre 2023 – Ibrahim Ben Bajjar non ce l'ha fatta. I medici che hanno tentato il possibile per salvarlo, in accordo con i genitori, questo pomeriggio hanno staccato la spina del macchinario Ecmo – una procedura di circolazione extracorporea – che ancora teneva forzatamente in vita il ragazzino di 13 anni di Cinisello Balsamo annegato venerdì nel lago a Lecco.

Ibrahim è rimasto troppo sott'acqua, almeno 90 interminabili minuti, prima che i sommozzatori dei vigili del fuoco riuscissero a localizzarlo a 8 metri di profondità e a ripescarlo.

Con quattro compagni di scuola l'altra mattina il 13enne era andato a Lecco in treno, approfittando delle lezioni sospese per sciopero. Il gruppetto aveva deciso di fare un giro sul lungolago. Faceva freddo, il lago era grosso, soffiava vento forte, la temperatura dell'aria era bassa e l'acqua gelida, ma uno ha proposto di fare il bagno. Ibrahim non sapeva nuotare, è andato sotto, ha annaspato, ha provato come poteva a stare a galla e sbracciarsi per chiedere aiuto. Il suo corpo è stato trovato dopo un’ora e mezza. Portato d’urgenza in ospedale, non ce l’ha fatta.