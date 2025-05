Morta Lina Orfei, una vita nel circo: l’ex trapezista e presentatrice aveva 95 anni

Milano – Lina Orfei, storica trapezista nel circo del padre Amedeo, è morta a Milano all'età di 95 anni. Era cugina di Nando, Moira e Liana Orfei. La sua morte arriva pochi giorni dopo quella del fratello Orfeo, che si trasferì in Brasile per seguire il circo dello zio Orlando Orfei. Sposata con Mario Marcantoni, lascia la figlia Tiziana e la sorella Francesca. I funerali si svolgeranno sabato 3 maggio, alle 9, nella parrocchia di via Oxilia a Milano, città dove Lina viveva.

La storia

Nata a Leffe, in provincia di Bergamo nel 1930, Lina Orfei ha passato tutta la sua vita nel circo del padre Amedeo, dove ha sempre lavorato come trapezista e presentatrice. Lina iniziò la sua carriera esibendosi in numeri acrobatici spettacolari che la resero una delle artiste più apprezzate del circo italiano. Lina ha poi ricoperto anche il ruolo di presentatrice, guidando il pubblico attraverso gli spettacoli con il suo stile elegante. Nel 1969 strinse società con la famiglia di Clelio, Bruno e Gaby Niemen dando vita al Circo Lina Orfei.

La famiglia

La dinastia di circensi Orfei, fondata da un sacerdote che nel 1820 lasciò la tonaca per seguire una ballerina, divenne celebre nel secondo dopoguerra grazie agli spettacoli itineranti con saltimbanchi, acrobati, prestigiatori, domatori e animali esotici. La consacrazione nel nome Orfei avvenne con la partecipazione di Nando ai film di Federico Fellini, mentre le cugine Liana e la più famosa Moira recitarono in decine e decine di pellicole tra commedia all'italiana, poliziottesco, western, peplum, fantascienza e horror.