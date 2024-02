Vedi alla voce “Amore“. Esperienza immersiva in un mare di sentimento

Tra altalene in mezzo ai fiori, versi di Neruda sulle pareti, una vasca dove potersi tuffare tra palline colorate e diversi tunnel dell’amore, Sesto San Giovanni ha deciso di festeggiare il giorno degli innamorati con l’arrivo del format internazionale "LOVE The Immersive Experience", un vero e proprio “selfie museum“ all’interno del primo Next Museum d’Italia, allestito all’interno dello SpazioMil. Da oggi fino a settembre, i 1.500 metri quadri di via Granelli diventano teatro di una una straordinaria esperienza interattiva, dove il fucsia la fa da padrone e dove trovare attività adatte a tutta la famiglia. L’esposizione racconta, infatti, l’amore universale, declinato in tutte le sue sfaccettature: quello per la natura, testimoniato dalla riproduzione del celebre quadro di Caspar Davie Friedrich “Viandante sul mare di nebbia“, a quello per il buon cibo con “Le déjeuner sur l’herbe“ di Édouard Manet, dall’amore per se stessi a quello per gli amici, per la bellezza e, in generale, per il divertimento.

Non mancano, ovviamente, i baci più noti, come quelli di Hayez e di Klimt. L’opera “Girl with balloon“ di Banksy introduce alla maestosa sala immersiva, dove le pareti prendono vita grazie alla tecnica del videomapping raccontando il viaggio del palloncino a cuore – sfuggito dalle mani della bimba – nel mondo dei sentimenti, tra scenari romantici e coinvolgenti e, ancora una volta, con uno sguardo all’amore nell’arte e una colonna sonora classica. Al centro di questa sala è possibile fare un bagno nella grande piscina di palline bianche e azzurre, che vogliono ricordare Giacomo Leopardi e il suo “Naufragar m’è dolce in questo mare“, per sprofondare nell’infinito. Si continua tra tunnel di cuori azzurri e rosa in neon e velluto, percorso tra fiori bianchi alle pareti, sala del mistero ispirata a Paolo e Francesca e alle atmosfere infernali della Divina Commedia di Dante, una vasca da bagno coi piedini tra nuvole vaporose bianche e rosa, la candyland fatta di pancake. Il percorso si conclude con una polaroid da scattare e portare a casa e un lucchetto da appendere, dopo aver condiviso sui social ogni corner e ogni momento. Da oggi il museo è aperto tutti giorni: da lunedì a mercoledì e venerdì dalle 11 alle 19, giovedì dalle 11 alle 20, sabato dalle 10 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19. Biglietti da 11,50 a 17,70 euro.