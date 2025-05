Vasca anti-esondazione del Molgora. Legambiente: "Riducete l’impatto"

BUSSERO "Si ridimensionino i volumi, sparisca una volta per tutte la prevista collina di materiale da scavo, e si tutelino i 4mila 500 alberi piantati poco lontano dal futuro impianto", mentre l’iter avanza in Regione ecco la levata di scudi e le richieste di Legambiente sul maxi progetto della vasca di laminazione del Molgora a cavallo fra Bussero, Gorgonzola e Pessano. Elaborata nei giorni scorsi è stata già inoltrata al Pirellone. Farà parte dei documenti con il quale, a giugno, i sindaci dei tre Comuni teatro del progetto, dunque Vadori di Bussero, Villa di Pessano e Scaccabarozzi di Gorgonzola si presenteranno in Regione dai progettisti. "Da sempre - così la nota, di Legambiente Lombardia e Adda Martesana e dai circoli di Bussero, Pessano con Bornago e Gorgonzola - abbiamo sostenuto l’esigenza di aree di laminazione per la sicurezza i territori". Le richieste: ridimensionamento, cancellazione della collina, tutela del verde. M.A.