Vandali scatenati. Devastato il cimitero e un tavolo da picnic

L’orda dei vandali è calata al cimitero di Pieve Emanuele. Si sono introdotti verosimilmente scavalcando il cancello che dà sulla pista ciclopedonale e hanno distrutto tutto. Hanno divelto le fioriere, buttato a terra le porte vetrate delle Cappelle, devastato lumini e spaccato gli arredi funebri di decine e decine di tombe. Un’azione vandalica, forse anche allo scopo di rubare qualcosa in metallo da poter rivendere, avvenuta la scorsa settimana ma denunciata sui social con un video impressionante postato da un cittadino pievese. Il cimitero è dotato anche di un servizio di videosorveglianza, almeno per quanto riguarda l’ingresso principale. Le indagini sono sicuramente in corso per cercare di risalire agli autori del fatto. Purtroppo le azioni vandaliche sono uno stillicidio quotidiano che interessa ormai tutti i Comuni dell’interland milanese. Ogni giorno è un vero e proprio bollettino di guerra.

A Lacchiarella una banda di teppisti ha devastato alcune panchine con alcuni tavoli in legno che arredavano un parco urbano. Anche in questo caso sono al vaglio della polizia locale le immagini delle telecamere dei servizi di sorveglianza della zona. Duro il commento della sindaca Antonella Violi: "Un altro atto vandalico nei confronti di un bene pubblico che appartiene alla comunità. La Polizia locale è già al lavoro per individuare i responsabili di tale inutile scempio. È stato identificato un numeroso gruppo di giovani tra i quali diverse ragazze. La panca per il momento non verrà sostituita, quindi coloro che hanno operato questo vile atto di distruzione hanno tolto alla comunità un arredo che poteva essere utilizzato per tante piccole attività e momenti di ritrovo. L’attività di indagine prosegue finalizzata all’identificazione dei responsabili che verranno denunciati per danneggiamento di beni pubblici e sottoposti a sanzione pecuniaria. Voglio evidenziare che i cittadini che hanno cura di un bene comune esprimono un livello di civiltà ignoto a questi giovani". Mas.Sag.