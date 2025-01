Valentino Emanuel Maz è scomparso a Milano l’11 dicembre. L’appello della famiglia: “Vogliamo solo sapere se sta bene”

Milano, 7 gennaio 2025 – Sono giorni di angoscia per la famiglia di Valentino Emanuel Maz, 30 anni, che non dà più sue notizie dall’11 dicembre 2024. Nell’ultima telefonata ha detto di trovarsi a Milano. I genitori del giovane hanno lanciato un appello tramite l’associazione Penelope Lombardia, perché il ragazzo è sicuramente in difficoltà: ha problemi psichici e non ha con sé i farmaci che dovrebbe assumere.

Non si tratta della prima volta. Valentino era già scomparso sempre a Milano il 26 agosto. Poi è stato trovato e si è fatto curare per mesi in una struttura. Ma adesso ha deciso di allontanarsi di nuovo. “La famiglia – è l’appello lanciato tramite Penelope Lombardia – vuole solo avere sue notizie e sapere se sta bene. Grazie a tutti”.

Valentino Emanuel Maz è alto 175 centimetri, pesa 55 chili, ha capelli e occhi castani. È un fumatore, si esprime in spagnolo e inglese, non parla italiano ma lo capisce. Chi dovesse vederlo può contattare le forze dell’ordine al 112 oppure l’associazione Penelope Lombardia al numero 380/7814931.