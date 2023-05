Un’eredità per la Gam: un quadro di Hayez e 300mila euro

Un’eredità per la Galleria d’Arte Moderna (Gam) di via Palestro. Una signora milanese scomparsa lo scorso novembre ha disposto nel suo testamento di lasciare i suoi averi al polo culturale milanese. In sintesi, due opere d’arte e 300 mila euro in contanti, soldi che dovranno essere destinati alla manutenzione ordinaria o straordinaria della Gam e non solo. La prima opera d’arte è un quadro che rappresenta un familiare del defunto marito della signora appena scomparsa, era appeso nel salotto della casa di famiglia. La paternità del quadro è stata attribuita ad Hayez.

Sì, parliamo di a Francesco Hayez – nato a Venezia il 10 febbraio 1791 e morto a Milano il 12 febbraio 1882 – autore del celeberrimo quadro “Il bacio’’ (nella foto a destra, ndr) esposto alla Pinacoteca di Brera. Nell’atto del Comune che accetta l’eredità della signora milanese, però, viene precisato che il quadro in questione, molto più probabilmente, è da attribuire a un pittore appartenente alla cerchia di Hayez. La seconda opera donata al Comune, invece, è un disegno di Corrado Cagli raffigurante una testa umana. Le due opere sopradescritte sono state stimate dall’esecutore testamentario per un importo di 6.300 euro.

I 300 mila euro, infine, sono destinati alla Gam solo a condizione che vengano interamente impiegati per opere di manutenzione ordinaria eo straordinaria, oppure per progetti espositivi o per progetti di valorizzazione delle collezioni in essere o per opere d’arte da acquistare.

