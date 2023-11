Undici nuove telecamere contro i rifiuti in strada

Progetto pilota contro l’abbandono dei rifiuti in strada a Lainate. Finanziato dalla Regione prenderà il via con Città Metropolitana di Milano e il Comune di Rho. "Per prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti soprattutto lungo le strade più periferiche provinciali e comunali - dichiara l’assessore lainatese all’Ambiente, Maurizio Lui (nella foto) - è prevista l’implementazione del sistema di videosorveglianza comunale con l’installazione di undici nuove telecamere sulla Sp 300, tra Rho-Lainate e Garbagnate, per monitorare meglio la zona e individuare i responsabili dello scarico di rifiuti". Inoltre il progetto prevede anche l’utilizzo di foto-trappole mobili, un nuovo modello di raccolta, rimozione e trattamento di rifiuti abbandonati, per accelerare la pulizia delle aree e l’applicazione delle multe. Ro.Ramp.