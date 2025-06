Cura degli anziani o del verde in cambio delle tasse da pagare

Lavori socialmente utili in cambio delle tasse comunali, Vaprio lancia il baratto per chi è in difficoltà economiche. Cura del verde e sollievo anziani in cambio della Tari dovuta per i rifiuti. Novità introdotta dall’Amministrazione a marzo che ora entra nel vivo. Il Comune raccoglierà le richieste di chi non può pagare i tributi o l’affitto delle case popolari e salderà il debito prestando la propria opera a favore della comunità. Due le attività scelte: cura del verde e assistenza ai nonni. "Un modo per andare incontro a chi è in difficoltà economica", spiega la giunta, ma anche quello per bloccare l’accumularsi di debiti e aiutare le persone a rientrare nel perimetro della legalità. Nel primo caso il campo d’azione per restituire il dovuto è il decoro urbano e chi parteciperà al baratto dovrà raccogliere rifiuti negli spazi pubblici, pulire e tinteggiare muretti, cancellate e arredo urbano, sfalciare l’erba e curare il patrimonio arboreo in aree non coperte da appalti esterni, tenere in ordine marciapiedi e piste ciclopedonali, annaffiare, diserbare con cadenza semestrale e monitoraggio. Per il capitolo "over", le incombe andranno dalla compagnia, all’aiuto nelle piccole commissioni, dalla farmacia alla posta, a una spesa leggera, a visite ad ambulatori da raggiungere e piedi e partecipazione a iniziative del centro anziani, con turni settimanali di alcune ore.

A prevedere questa possibilità è il decreto Sblocca Italia del 2014 e fra i primi comuni ad avvalersene ci fu la vicina Trezzano Rosa. Le condizioni sono scritte in un regolamento. Le prestazioni a Vaprio varranno pagate 8 euro l’ora, ma la novità è alle prime battute. Per ora, saranno raccolte le disponibilità. Per essere ammessi alla misura servono condizioni economiche certificate ( e non solo): sarà escluso chi può pagare. Bar.Cal.