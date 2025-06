Gite scolastiche. Check su 16 bus uno "bocciato"

Nove uscite didattiche per un totale di 16 autobus sottoposti a verifica e uno fermato perché aveva estintori non a norma, cronotachigrafo (serve a registrare le ore di viaggio, di riposo, la velocità e altri dati) con revisione scaduta da oltre dieci anni e un’attestazione di revisione falsa. Con la fine dell’anno scolastico 2024/2025 il comando della polizia locale di Bollate ha reso noto i dati relativi all’attività di controllo sui mezzi di trasporto utilizzati per le uscite didattiche degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e medie. Promossa dal ministero dell’Interno in sinergia con il ministero dell’istruzione, questa attività è iniziata lo scorso mese di febbraio ed è stata possibile grazie alla collaborazione degli istituti scolastici hanno segnalato le date delle gite.

In pochi mesi gli agenti hanno controllato 16 autobus prima che partissero per le gite scolastiche, dalle condizioni generali dei mezzi alla presenza e funzionalità delle dotazioni di sicurezza. Particolare attenzione anche alla verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti e al rispetto dei tempi di guida e riposo, analizzando i dati del cronotachigrafo. In un solo caso, il pullman non è risultato idoneo al trasporto in sicurezza, era pronto a partire per una gita scolastica della scuola primaria di Cassina Nuova ma è stato fermato dalla polizia locale. La gita è stata solo rinviata di qualche ora fino all’arrivo di un altro autobus sostitutivo e la società di noleggio era stata sanzionata. "Questa attività di prevenzione e vigilanza a tutela dell’incolumità degli studenti, rimane una delle priorità della nostra Amministrazione e continueremo a vigilare", commenta l’amministrazione comunale. Ro.Ramp.