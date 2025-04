Un simbolo da salvare: "L’Albero della Vita come la Tour Eiffel"

"Il simbolo di Expo 2015 ritroverà nuova vita e sarà il simbolo di tutto lo sviluppo di Mind, un po’ come la Tour Eiffel o quanto le altre Esposizioni universali hanno creato nel mondo". Così Andrea Orlandi, sindaco di Rho, saluta con favore l’arrivo di un pacchetto di finanziamenti dal Ministero dell’Economia - da 140 milioni di euro - che copriranno diversi interventi tra cui anche il restauro dell’Albero della Vita, "che era stato creato per durare sei mesi, come tutti i padiglioni, per poi essere smontato". E lo stato del legno e la ruggine lo dimostrano. "Ha però avuto un tale successo inaspettato che lo ha fatto diventare il simbolo di quest’area, quindi credo che siano soldi anche ben spesi – continua Orlandi –: i simboli servono anche per mantenere l’identità e, oltre al piacere di vedere in funzione di nuovo quest’opera artistica, è un valore in più e ci ricorderà anche quei bellissimi di sei mesi, proprio adesso che stiamo vivendo il decimo anniversario di Expo". E lo ricorda bene anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto alla posa della prima pietra dello studentato di Mind: "Per me è sempre un tuffo al cuore venire qui: è stato un periodo che ha cambiato la mia vita da tanti punti di vista. La cosa che più mi è rimasta impressa è come le prime settimane andavamo in giro a cercare ogni minima imperfezione: lo abbiamo messo a posto con la volontà, ed è questo il punto, ci vuole tanta buona volontà". "Viviamo in un mondo che sta diventando di “analisti“, in cui tutti sono capaci di dire cosa non funziona - aggiunge -, ma con una fatica enorme a essere credibili nella costruzione delle cose e nella risoluzione dei problemi. Qui invece (nell’area Mind, ndr) viviamo questo senso di costruzione e di capacità di fare. Questa è un’opera straordinaria che farà il bene non solo di Milano, ma di questo territorio".

"Mind è nato come un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privato e dimostra di proseguire con straordinaria efficacia su questa via, in risposta alle nuove esigenze urbane e sociali. Investire sui giovani studenti e sulla comunità scientifica della Statale, così come sulle imprese e gli enti presenti a Mind, significa scommettere sul futuro della tecnologia, della scienza e dell’innovazione", ha aggiunto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia.

Guardando ancora all’Albero della Vita, che sarà rifunzionalizzato da Arexpo, "ci sono varie idee per riqualificarlo – spiega Fabrizio Zichichi, Executive Project Director di Lendlease –, l’obeittivo è riattivarlo prima possibile, si parla come traguardo delle Olimpiadi invernali del 2026, ma speriamo di illuminarlo anche prima".

Si.Ba.