Fontana alla figlia: "Rafforzeremo i nostri progetti"

"Come istituzione continueremo a fare la nostra parte, rafforzando i progetti di prevenzione. Fatti simili non devono ripetersi: tutti devono fare la loro parte con responsabilità e tempestività, collaborando con le forze dell’ordine". Lo ha spiegato il presidente della Regione, Attilio Fontana, che ieri ha incontrato a Palazzo Lombardia Silvia Bindella, la figlia di Teresa Meneghetti, l’82enne uccisa in casa, lo scorso 14 maggio, da un ragazzo di 15 anni, che in passato abitava con la madre nello stesso stabile. "Un incontro toccante", ha spiegato Fontana. Presente all’incontro anche l’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, che nei giorni scorsi aveva già fatto visita a Silvia Bindella nella sua casa a Milano. La Regione, ha detto, "è al fianco delle vittime e dei loro familiari". Silvia Bindella, intanto, sta portando avanti una battaglia per ottenere provvedimenti concreti a favore dei familiari delle vittime "abbandonati dallo Stato e dalle istituzioni", e rivolgerà i suoi appelli anche ai ministri Matteo Salvini e Carlo Nordio.

A.G.