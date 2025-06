"L’autobus per Melzo ci sarà, però adesso usiamolo"

"Habemus bus per Melzo: grazie a chi ha contribuito a questo grande risultato: e soprattutto ai 665 cittadini che hanno firmato la nostra petizione". Il servizio partirà a settembre in via sperimentale. L’appello: "Adesso usiamolo". La notizia era stata data giorni fa dall’amministrazione comunale: accordo raggiunto con Città Metropolitana e azienda del trasporto pubblico, da settembre una delle linee extraurbane dei bus opererà fermate sul territorio di Cassina de’ Pecchi, collegandolo con Melzo via Vignate. La formalizzazione dell’intesa è stata confermata anche alla fine della scorsa settimana in un incontro in Città Metropolitana. Ed era presente anche Rosi Piazzolla (nella foto), la cassinese "capo crociata" che da quasi due anni portava avanti l’istanza e ha promosso la petizione di maggio. "Da questa novità - dice ora - trarranno vantaggio non solo gli studenti cassinesi che devono raggiungere le scuole superiori di Melzo. Ma l’intera cittadinanza e molti lavoratori". Così Piazzolla poco dopo l’incontro. "Desidero dire grazie a tutti coloro che in questi 22 mesi hanno sostenuto, a tutti i livelli, le nostre iniziative. Quanto alla petizione, è stata fondamentale per dare la misura di quanto il tema fosse sentito dalla cittadinanza". Primo settembre la data "x": "È stata comunicata ufficialmente, alla presenza di Agenzia Tpl e del consigliere delegato alla mobilità di Città Metropolitana Marco Griguolo". La soluzione individuata è quella di un prolungamento sperimentale della già esistente della linea Z401, che viaggia sulla tratta Villa Fiorita-Melzo, con deviazione a Cassina. "Sperimentale - spiega Piazzolla - perché servirà a valutare in base all’utilizzo, i bisogni effettivi dei cittadini". Si parte: "Se la sperimentazione darà esito positivo in termini di utilizzo, si potrebbe poi lavorare per un incremento del servizio: quindi bisogna fruire e promuovere. Noi stiamo facendo la nostra parte con un volantino e info di servizio. Ma i vantaggi sono immediati". I "grazie": "alla consigliera Daniela Tomassetti, che ci ha sostenuti nel ginepraio documentale, all’assessore Gaetano Greco, a Raffaella Annetta e ad Antonio Merola del Pd per aver organizzato l’incontro in Città Metropolitana". Monica Autunno