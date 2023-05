Un principe francese in scena al “Manzoni”

Erasmus Theatre, opera a Lecce da circa 20 anni nell’ambito del teatro facendo approdare nel Salento attori madrelingua con i quali prepara gran parte degli spettacoli: importanti musical e classici della letteratura inglese, per farli circuitare in tutta Italia.

In questo modo offre una valida alternativa alla lezione frontale, attraverso spettacoli teatrali in lingua originale.

Grazie a questo genere di progetto lo scorso lunedì 20 febbraio Erasmus Theatre ha portato a Milano "Il piccolo principe" per le scuole secondarie di primo grado, naturalmente in lingua originale, perché la grande novità delle ultime stagioni è rappresentata proprio dagli spettacoli in lingua francese e spagnola.

L’ approccio è leggero e divertente ed esiste anche una versione digitale, Erasmus Digital Theatre, ovvero una piattaforma multimediale, sulla quale sono presenti molte compagnie teatrali nazionali e internazionali, con opere classiche e moderne. La classe 2B dell’IC Franceschi di Milano ha intrapreso già da prima delle vacanze di Natale il lavoro sulla lettura del copione per affrontare, guidata dalla Prof.ssa Dora Iori, tutta la complessità del testo di Antoine de Saint-Exupéry e del suo adattamento per la scena.

Lo spettacolo è stato coinvolgente e scorrevole, grazie sopratutto, all’abilità degli attori, alle musiche e al contributo di foto e video che arricchivano le scena. Una nota di particolare merito spetta ai costumi di Pamela Pamelini che sono riusciti a conquistare il giovane pubblico evocando in maniera molto realistica i personaggi della storia.

Le vicende raccontate dal celebre scrittore francese hanno portato i ragazzi delle scuole a compiere un vero e proprio viaggio per sentirsi essi stessi esploratori di un mondo oltremodo fantastico. D’altra parte pare che Antoine de Saint-Exupéry sia stato un bambino pieno di inventiva che sperimentò il suo primo volo a 12 anni.

Due aspetti quindi fondamentali per la crescita degli alunni.

Anzitutto l’avvicinarsi a un autore come Saint-Exupery li aiuta sia a comprendere certi aspetti avventurosi della vita, sia a conoscereed apprezzare un grandissimo autore che appassiona grandi e piccini con la sua filosofia comprensiabile a chiunque abbia un minimo di sensibilità.

Inoltre il teatro in lingua per le medie inferiori dovrebbe essere una costante per tutti in quanto avviina alla lingua parlata. Un esrcizio linguistico che per i ragazzi diventa una specie di divertimento e li migliora nella conoscenza nella lingua e nella comprensione orale, sempre l’aspetto più ostico nello studio del francese, dello spagnolo o dell’inglese. Ma sono lingue straniere che ormai fanno parte del patrimonio comune e nel lavoro che attende i ragazzi non si può più prescindere da queste conoscenze. E il teatro francese ha un fascino particolare che non lascia nessuno indifferente, anzi aumenta la voglia di capire.