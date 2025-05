Tutti in coda questa mattina 9 maggio 2025 al Merlata Bloom Milano per l’inaugurazione del primo negozio HalfPrice in Italia. Il debutto nazionale della catena polacca, che propone articoli di moda, accessori e prodotti per la casa a prezzi accessibili, segna un nuovo capitolo nel panorama dello shopping milanese. Il nuovo store, collocato al primo piano dell’area Ovest del centro commerciale e posizionato sotto la scenografica cupola di vetro, si estende su oltre 5.000 metri quadrati ed è una nuova meta per chi cerca griffe internazionali a costi più leggeri. HalfPrice propone anche una selezione di marchi unici provenienti da tutto il mondo, molti dei quali finora non disponibili per i consumatori italiani.

Ricavi in crescita

Nata in Polonia nel 2021, HalfPrice è l’ultima creatura del gruppo CCC, gigante del retail quotato alla Borsa di Varsavia, che nel solo trimestre novembre 2024-gennaio 2025 ha registrato ricavi per 676 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Oggi il marchio conta oltre 150 store in 14 Paesi europei e punta con decisione sul mercato italiano. L’Italia rappresenta il quattordicesimo mercato per l'insegna off-price, già attiva in Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Slovenia, Romania, Lettonia, Ucraina, Lituania, Ungheria, Bulgaria e Spagna. L’apertura milanese, sviluppata in collaborazione con Nhood Services Italy, come prima tappa non è casuale: “Introdurre HalfPrice a Merlata Bloom Milano è una decisione strategica per affermare il centro come punto di riferimento per lo stile di vita cittadino”, ha sottolineato Anand Remtolla, chief commercial officer di Nhood Services Italy.

Capi griffati a prezzi off-price

HalfPrice al Merlata Bloom Milano, oltre 200 categorie di prodotti in offerta

Il modello di business è chiaro: alta qualità a prezzi off-price. In store si trovano capi e accessori di moltissimi marchi come ad esempio Michael Kors, Calvin Klein, Pinko, Valentino, Prada, Moschino, Chloé, Reebok, Fila e Nike, con sconti rispetto al cartellino originale. L’offerta spazia dall’abbigliamento all’home decor, fino ai prodotti per animali domestici. Una selezione pensata per attrarre un pubblico trasversale e attento al rapporto qualità-prezzo. “Con oltre 200 categorie di prodotti in offerta, sono sicura che ognuno troverà qualcosa di speciale che esprima il proprio stile”, ha dichiarato Malwina Winter, chief operating officer di HalfPrice.

Un format già apprezzato in Europa

L’insegna HalfPrice ha da poco aperto un punto vendita in Spagna, all’interno del centro commerciale Oasiz Madrid. Il negozio spagnolo copre una superficie di oltre 4.500 metri quadrati. L’apertura di Madrid segue le recenti inaugurazioni di Saragozza e Sofia, confermando una strategia di espansione che guarda alle grandi capitali dello shopping europeo.