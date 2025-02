“Un passo verso il futuro“: nel nome un programma

Il nome del Centro di aggregazione giovanile (Cag) è stato scelto dai ragazzi che lo frequentano ormai da più di un mese. Dall’inaugurazione, a metà gennaio, sono tanti i giovani che partecipano con entusiasmo alle attività proposte, ai laboratori e che trovano "uno spazio tutto per noi - commentano i ragazzi -: qui possiamo fare i compiti, giocare, studiare insieme e confrontarci se non abbiamo capito qualcosa in classe, ma anche seguire i laboratori con i tutor che sono bravissimi e ci insegnano tante cose".

Sono stati proprio i ragazzi, dopo aver esaminato le tante idee proposte tra di loro, a scegliere il nome del centro: è "Un passo verso il futuro", un nome "che racconta molto chi siamo e che rappresenta la voglia di fare tante cose per crescere insieme".

Il Cag, in piazza Europa, è il risultato di un progetto selezionato dall’impresa sociale "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, realizzato dalla cooperativa sociale Ripari, La Giostra, Lo Scrigno, dai Comuni di Corsico e Trezzano sul Naviglio e dagli istituti Buonarroti di Corsico e Gobetti di Trezzano.

All’interno del centro, i ragazzi che frequentano le scuole primarie e medie possono studiare, leggere, giocare a biliardino, a carte e ai classici giochi da tavolo, ma anche seguire i laboratori di ciclofficina, giocoleria, danza, arte e lingue. "Un posto che mancava, ora abbiamo un punto di riferimento per ritrovarci dopo la scuola. È utile fare insieme i compiti ed essere aiutati dai tutor, ma soprattutto ci sosteniamo a vicenda".

Mas.Sag.