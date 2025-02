Un lavoro per uscire dal labirinto. Fondi regionali al “Filo di Arianna“

Un lavoro per ripartire dopo il buio dei maltrattamenti. Ma non da sole, con “Il filo d’Arianna“, il progetto che aiuta le donne a uscire dal labirinto delle botte e dei soprusi e a ricostruirsi una vita. Il piano di Cinisello, insieme ad artigiani e associazioni no profit, ha vinto il bando della Regione e ottenuto 150mila euro di finanziamento, il massimo messo a disposizione. Il programma di inserimento professionale delle vittime di vessazioni firmato dai centri anti-violenza della zona è arrivato primo su 29 candidati, dei quali 11 hanno ottenuto il contributo. Stringenti i paletti per partecipare, la selezione era dedicata a chi si è rivolta agli sportelli di assistenza da almeno sei mesi, duplice l’obiettivo, "consapevolezza da parte loro della situazione e rafforzamento dell’autonomia economica". La testa di classifica è un riconoscimento alla complessità dell’intervento che non trascura alcun aspetto: dai workshop per motivare le lavoratrici, a formazione, riqualificazione, tirocini, conciliazione casa-lavoro anche con supporto per coprire il tragitto dall’abitazione all’ufficio o alla fabbrica. Il servizio sarà modulato sulla base delle necessità e delle esigenze di ciascuna donna e prevede anche l’accoglienza e gestione dei bambini in tenera età. Un’idea nata dalla collaborazione fra diverse realtà del territorio legate al mondo del lavoro: cooperativa Azimut, capofila, Apa-Confartigianato Milano, Monza e Brianza, un’altra coop, Prima, e l’associazione Xsquì. Partner principali, gli sportelli antiviolenza del Nord Milano: VeNUS, gestito dal Comune con sede in città, due sportelli decentrati a Sesto e Cologno e “Sportello donna“.

Il piano nasce dall’ascolto di mogli e fidanzate che hanno lanciato l’Sos: 175 nel 2023, delle quali 134 hanno avviato un percorso di rinascita. La fascia d’età più coinvolta è quella fra i 31 e i 40 anni (28%), mentre il 54% di chi vive soprusi lavora, spesso anche in nero, il 29%, invece è disoccupata. Da qui l’esigenza di costruire un progetto che le sostenga nell’uscire dall’inferno domestico e a camminare da sole. "Nel fenomeno entrano in gioco molti elementi – dice Riccardo Visentin, assessore al Welfare –: bassa autostima, precarietà economica, paura, dipendenza affettiva, timore di allontanamento dei figli, speranza che il partner smetta. Per questo crediamo serva un’azione mirata al cambiamento. E l’inserimento lavorativo va proprio in questa direzione. Punta al benessere psicologico della donne e, quando ci sono, dei bambini".

Bar.Cal.