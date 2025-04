Un altro servizio della Fondazione Mazzini. Mail e Internet non avranno "più segreti"

Fondazione Mazzini ha introdotto un nuovo servizio di facilitazione digitale, "pensato per supportare e accompagnare le persone che desiderano acquisire o migliorare le proprie competenze, ma anche per favorire un uso più consapevole e responsabile delle nuove tecnologie". Ci saranno sessioni gratuite individuali o di gruppo, in presenza o online, sull’uso dei dispositivi elettronici, sulla navigazione sicura su internet, sulla gestione della posta elettronica e l’accesso a piattaforme online. Il nuovo servizio è aperto a tutti e prevede un supporto personalizzato per le categorie più vulnerabili: disoccupati, neet, persone con difficoltà di accesso alle nuove tecnologie, over 65 e soggetti con fragilità.

La.La.