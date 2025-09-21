Un 15enne guida senza patente. Maxi multa

Al volante da solo di una microcar. A 15 anni e senza alcun tipo di patente, nemmeno la licenza per i ciclomotori necessaria per guidare i quadricicli leggeri, come vengono chiamate nel codice le microcar.

A fermare il ragazzino, nella mattinata di ieri, è stata una pattuglia della polizia locale di Brugherio (Monza) che ha incrociato la vettura guidata dal minorenne, residente a Cologno Monzese (Milano), durante un controllo.

Quando gli agenti lo hanno controllato è emerso che il ragazzino non aveva ancora preso la patente: ha detto di essere in possesso dell’autorizzazione provvisoria che consente di esercitarsi alla guida (il cosiddetto foglio rosa), ma solo in presenza di una persona che la patente ce l’ha già. Lui invece era da solo.

Così è scattata la sanzione da 430 euro per violazione dell’articolo 122 del Codice della strada. Per il mezzo, intestato al padre, è scattato invece il fermo amministrativo ed è stato affidato al genitore del ragazzo. Il caso ha portato la polizia locale a raccomandare ai cittadini, soprattutto genitori, di "non sottovalutare le possibili conseguenze, in caso di coinvolgimento in incidente, alla guida di veicoli che, sebbene definiti leggeri possono raggiungere fino a 350 kg per trasporto passeggeri o 425 kg per merci, necessitando, pertanto, delle dovute abilitazioni da parte del conducente".