Ubriaco tenta di portar via una bimba

Un uomo di 37 anni, in stato di alterazione psico-fisica, ha avvicinato un papà che camminava per strada insieme alla figlioletta di 3 anni e ha cercato di sottrargli la bambina. L’episodio è accaduto la settimana scorsa (ma è stato reso noto solo in questi giorni) nella frazione di Poasco. Per fortuna il tentativo d’impossessarsi della piccola è andato a vuoto, poiché il padre ha opposto resistenza e messo in fuga l’aggressore. Poco dopo, il genitore ha segnalato l’accaduto alla polizia locale, che è riuscita a rintracciare il 37enne, già noto alle forze dell’ordine per problemi legati all’abuso di alcol e altre sostanze.

Il papà si trovava con la bimba in via Unica Poasco, quando lo sconosciuto si è avvicinato alla piccola facendole dei complimenti e l’ha poi presa con la forza, cercando di allontanarsi. Con la mente annebbiata, l’uomo era convinto che la bambina fosse sua figlia e che dovesse perciò venire via con lui. Il padre, quello vero, ha reagito riprendendosi la piccola. Ha poi raggiunto gli agenti di una pattuglia che si trovava nella zona e ha descritto loro l’aggressore, che era intanto scappato. Individuato, l’uomo è stato trovato in stato confusionale e perciò accompagnato al San Raffaele per accertamenti. Lo stesso ospedale dove, pochi giorni prima, era già stato ricoverato per disturbi legati all’abuso di alcol.

"La rapidità d’intervento ha permesso di individuare e bloccare l’uomo in brevissimo tempo, scongiurando un pericolo concreto per una bambina e la sua famiglia", ha fatto sapere Samanta Zacconi, comandante della polizia locale di San Donato. Al momento non risultano denunce a carico del 37enne.

Alessandra Zanardi