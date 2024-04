Ubriachi alla guida e non assicurati il bilancio dei controlli dei vigli

Ventidue servizi straordinari, 1.157 persone controllate, 183 violazioni contestate di cui 21 per guida in stato di ebbrezza, 69 per la mancata copertura assicurativa o la mancata revisione dei veicoli e tutte le altre per irregolarità della patente di guida o norme di comportamento, come il mancato uso della cintura di sicurezza o l’utilizzo del cellulare. Sono i risultati di un anno del progetto Vuoi bere? Non guidare che ha impegnato i vigili per una sera del fine settimana, dalle 18 all’1 di notte. "È un progetto importante per la sicurezza, assicura una presenza degli agenti negli orari più sensibili della settimana e svolge un’azione preventiva", commenta l’assessore alla Sicurezza Giuseppe de Ruvo.