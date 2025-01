Turiste belghe molestate a Capodanno in piazza Duomo: caccia al supertestimone

Milano – La Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, ha formalmente aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo, al momento a carico di ignoti, sulle presunte aggressioni e molestie sessuali che una studentessa di Liegi, Laura Barbier, come ha raccontato in un’intervista su un quotidiano online del Belgio, avrebbe subito con cinque suoi amici la notte di Capodanno in piazza Duomo.

Tra le attività di indagine da effettuare l'individuazione, in particolare, di un testimone da sentire a verbale, un uomo che avrebbe aiutato i ragazzi, aggrediti da una folla di 30-40 uomini nella Galleria Vittorio Emanuele II, secondo il racconto di Laura. Nell'inchiesta, coordinata dall'aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, gli stessi magistrati che si sono occupati degli abusi sessuali in serie in piazza Duomo durante i festeggiamenti del Capodanno 2023, è stata depositata oggi agli inquirenti una prima informativa della Squadra mobile.

Oltre alle analisi in corso delle telecamere della zona, gli investigatori dovranno individuare e sentire alcuni testimoni e raccogliere, attraverso i canali internazionali, l'eventuale denuncia della ragazza e i racconti degli amici. La violenza sessuale di gruppo è un reato, comunque, per cui si può procedere d'ufficio. Le forze dell’ordine sono alla ricerca di riscontri ai racconti della ragazza, che non è ancora stata ascoltata, così come una delle amiche (di cui gli investigatori hanno il nominativo), ossia la giovane che aveva prenotato l'albergo per la vacanza della comitiva. Nella prima informativa, basata anche su notizie di stampa, al momento non vengono indicati riscontri, ma tutta una serie di attività da effettuare nell'inchiesta.

Nel frattempo, con un volo speciale disposto dal Viminale per il rimpatrio di immigrati irregolari, sono stati allontanati oggi martedì 7 gennaio i due stranieri che erano stati fermati proprio la notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano e successivamente trattenuti nel Cpr di via Corelli. Contestualmente ai fatti di Capodanno è aperto anche un fascicolo per vilipendio, affidato al pm Enrico Pavone, nel quale sono indagati 14 ragazzi che durante i festeggiamenti hanno insultato le forze dell'ordine e lo Stato italiano. Un reato che, tuttavia, non è semplice da contestare dal punto di vista giuridico in un caso del genere.