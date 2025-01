La denuncia della studentessa belga. Aperta un’inchiesta dalla procura di Milano

Il Quinto dipartimento, guidato da Letizia Mannella aprirà oggi un fasciolo a modello 44, cioè con ipotesi di reato, ma al momento senza indagati. Il caso su cui si procede è quello delle presunte violenze nei confronti di una giovane turista di Liegi e di altri cinque suoi amici (sotto) che, la notte di Capodanno, sarebbero stati palpeggiati e molestati da parte di un gruppo di stranieri.

La ragazza ha annunciato che farà denuncia alle autorità del Belgio: "L’aggressione è avvenuta dopo la mezzanotte, credo fosse passata da una ventina di minuti, all’ingresso della Galleria, non molto lontani dalla postazione in cui c’erano alcuni poliziotti in piazza Duomo". Ma, stando al racconto della ragazza, le forze dell’ordine non sarebbero state in grado di accorgersi di quel che stava accadendo perché, spiega: "Eravamo dietro a una colonna. C’era molta confusione, moltissima gente".

Finora, dai video esaminati dalla Mobile, non è emersa una traccia di quanto riferito dalla ragazza e quindi si faranno altri approfondimenti. Inoltre saranno contattati gli altri componenti del gruppetto di amici per ascoltare la loro versione dei fatti. Secondo il questore, Bruno Megale, la piazza milanese a Capodanno è stata gestita nel migliore dei modi. "Mi limito a osservare – dice – che avevamo un grossissimo dispositivo di sicurezza con più di 800 persone e che in piazza abbiamo dovuto gestire circa 25mila persone, di cui la gran parte anche stranieri".

Anna Giorgi